Wings For Life公益路跑 30國跑者周日零時差開跑

台南市政府及Wings For Life 脊髓損傷研究基金會共同主辦Wings For Life全球路跑，本周日晚上7時在將軍漁港熱烈登場，與全球近30國、10幾萬名跑者，不分晝夜同時開跑，賽事全程也將在活動官網上全世界同步live直播。

體育處表示，Wings For Life公益路跑在台灣已經辦理第4年，首度移師台南，這項路跑獨創的嶄新活動概念，即由象徵終點線的「終結者號」於開跑後30分鐘從起跑點出發，定期加速追逐所有跑者，每位跑者身上的號碼布中皆植有晶片，一旦被終結者追上，晶片便會被自動掃描且列入淘汰，終結者號同時將數據傳送至全球資料庫，全球連線排出世界名次。

今年，台南賽道不只是台灣跑者眾所期待的一站，同時吸引3位上一屆的女性冠軍前來參賽，包括 2016年全球女性冠軍跑出65.71公里佳績的日本選手Kaori Yoshida、美國加州賽事女子冠軍MaibrittDaugaard（成績：49.45公里）與瑞典女子冠軍Linnea Winbergi（成績：40.14公里），台南賽道競爭激烈、精采可期。

另外，今年所有的活動大使也將親臨「Wings For Life全球路跑」現場，共襄盛舉，包括Red Bull運動員：極限單車選手鄭喬鴻、跳高好手向俊賢；紅面棋王周俊勳、鐵人一哥謝昇諺、作家歐陽靖、節目主持人林柏妤、鐵人主播侯以理、花式籃球球魁陳勇勝、藝人Elmo，眾星雲集。

將軍漁港當地獨有的人文風情與美景，也將一路伴隨所有跑者，包括賽道沿線的青鯤鯓扇形鹽田、井仔腳瓦盤鹽田、北門水晶教堂等景致將透過轉播分享到世界其他23個國家，讓全世界跑者一起分享台南沿途的美景和風俗民情。

市府呼籲，活動期間將軍漁港、61線快速道路北上(七股至三寮灣)、北門水晶教堂周邊道路進行封道及交通管制，駕駛人可先行改道，因部分道路實施彈性交通管制，請駕駛人行經管制區域請減速慢行，依指示牌面及管制人員導引行車，以確保行車安全。另當日沿線部分公車站位將暫不停靠，欲搭乘大眾運輸工具之民眾，請至他站候車。

(中時)