人口不到千萬！瑞典為何能成為創新大國 關鍵是…
《彭博社》今年初公佈一項全球創新經濟體指數排行，前3名分別為韓國、瑞典、德國。而值得注意的是，瑞典作為一個人口不到千萬，且氣候環境惡劣的歐洲小國，其卻有驚人的創新研發能量，打敗許多世界強國，令人好奇造就如此的關鍵原因究竟是為何？
當談到來自瑞典品的牌你會想到什麼？除了知名傢俱商IKEA外，包括Absolut Vodka、H&M、IKEA、Scania、Ericsson、Skype、Spotify等，也皆出自於瑞典，幾乎涵蓋日常所有的食衣住行育樂；從這些品牌的形象中，更可以感受到強烈的創新想法及偏向個人主義的文化，引領著世界趨勢潮流。
香港網路媒體《CUP》分析指出，雖然瑞典的氣候環境惡劣，其年均溫在攝氏零度以下，近6分之1國土在北極圈內，可耕地面積不到6%；但也正是如此，推動瑞典成為創新大國的關鍵所在，因為在日照僅有5小時的生活裡，沒有人會花多餘時間來抱怨，寧可多動手解決問題。
此外，《彭博社》報導中也提到，有別於以往著重在跨國大企業，瑞典政府這幾年特別針對小公司進行補助；加上格外重視研發，投入高額的研發經費，有效幫助度過前幾年的歐洲經濟風暴。
(中時電子報)
文章來源：《彭博社》
文章來源：《CUP》
關鍵字：瑞典
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