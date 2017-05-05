海線空氣飄酸味 環局目前力揪元凶

台中市海線地區，今天上午空氣中瀰漫著一股酸味，部分學校學生有頭暈狀況，環保局稽查大隊一早8時獲報，從大甲、清水及沙鹿地區沿途找汙染源，目前已縮小範圍，鎖定港區附近工廠，正在密切展開稽查力揪空汙元凶。

中港高中表示，今天早上11時許，學校部分師生聞到空氣中有濃厚化學味道，也立即致電環保局，到了下午時許要上第一堂課，有學生出現頭暈狀況，目前已暫停所有戶外課程，全部改在教室內上課，並戴上口罩，希望環保局盡速揪出元凶，讓學生能夠安心上課。

(中時)