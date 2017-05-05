特奧滾球豐原登場 百餘隊擲球分勝負
台中市第三屆「特奧滾球運動大集合錦標賽」今日在豐原體育場舉行，參賽人數突破歷年紀錄，全市35所國小、國中及高中共派出645名身障選手參加，113隊輪番上陣擲球，被譽為台中市身障運動史上最盛大的單項賽事，傳統強隊豐原國中、大道國中、大雅國中，將正面對決，勝負難料。
滾球比賽為四人一組，選手們輪流投擲色球，以最接近白色母球的球數來計算得分，考驗選手的判斷能力及團隊合作精神，一旁觀賽的老師及家長們，也卯足勁為選手們加油，比賽過程競爭激烈，不少球隊捉對廝殺到最後一球才分出勝負，氣氛既緊張又熱鬧。
台中市身心障礙者體育會理事長陳清龍表示，特奧滾球運動大集合錦標賽今年邁入第3屆，共計645名隊職員參加，與上屆相比，選手成長了2倍以上，堪稱台中市身障運動史上，最盛大的單項賽事。
運動局王慶堂局長表示，特奧滾球運動技術門檻低、設備空間需求不高，是身障學生最常接觸的運動，而本次活動也參採特殊奧運會的精神，以能力分組方式進行比賽，並規劃排名制度的特殊比賽方式，讓心智障礙學生參與比賽獲得成就感。
台中市身心障礙者體育會於104年成立特奧滾球委員會，由大雅國中周珮霖老師擔任主委，邀集特教教師一同推動，去年全國身心障礙國民運動會，台中市代表隊奪下特奧滾球項目全國獎牌數第一名的好成績，未來也將在學校適應體育教學上有更多的推動力量。
除了學生比賽外，將於明日辦理特奧滾球教師研習營，提供台中市教師的進修機會，了解特奧滾球的教學、訓練方法，更透過實際比賽操作，讓教師了解滾球運動樂趣。
(中時)
關鍵字：特奧滾球
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