高雄凌晨車禍 闖紅燈騎士撞上酒駕男
高雄市三民區博愛路與十全路口，今(5)天凌晨發生闖紅燈肇事車禍，21歲楊姓男子疑似闖紅燈，衝撞綠燈行駛的58歲黃姓男子，當場兩人車毀人傷；楊男酒測值零，被撞的黃男除了頭顱出血，左腳骨折變形外，還因酒測值0.56，酒駕被移送。
警方調查，今天凌晨1點多，楊男騎機車行駛博愛路慢車道，由北往南，黃男則騎機車走十全二路由西往東，兩人在博愛與十全路口發生碰撞，楊男連人帶車倒地，頭部受傷，遭撞的黃男傷勢更嚴重，除頭顱出血，左腳骨折變形，兩人緊急送醫急救，幸無生命危險。
現場有熱心目擊證人向警方表示，行駛博愛路的楊男當時疑似有闖紅燈情事。
經警方調閱路口監視器，發現楊男確實原本紅燈時停在路口，但在尚未變綠燈時，楊男突然加速衝出路口闖紅燈，在路口撞上黃男，造成雙方倒地。
警方呼籲酒後駕車危險，但騎士不可貪圖深夜車輛較少就不遵守交通號誌，造成車禍實在划不來。
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(中時)
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