駁府院召集產官學檢討生醫政策 生策中心：聚焦五大挑戰

對於媒體報導，總統府3日拍板，將於5月底對生醫產業展開施政總檢討，由總統府、行政院召集，並由副總統陳建仁擔任大會總召、行政院長林全擔任大會主持人，召集產官學界針對五大面向廣徵意見。財團法人生技醫療科技政策研究中心發出聲明表示，該中心針對生技產業當前面對的五大挑戰，在董事長王金平倡議下舉辦「生醫產業經營者會議」。

生策中心指出，生技產業一直都是政府重點發展的項目之一，多年來在政府及產業的共同努力之下，已有顯著成果。但在發展過程中難免遭遇瓶頸，與產業界共同關心當前障礙，面對挑戰、解決問題，是生策中心創立以來的義務及責任。

經過多方面徵詢，我國生技產業當今面臨有法規、營運、財管、國際實務以及政府溝通等五大挑戰。因此在前立法院長，同時也是生策中心董事長王金平倡議下，舉辦「生醫產業經營者會議」。

此次大會特別邀集產、官、學、研，針對各項生技產業重要議題進行討論，希望獲取共識、做出結論、提出建議，提供政府產業政策之施政參考。會中除邀請行政院林全院長蒞臨開幕致詞、擬邀中央研究院廖俊智院長進行專題演講外，也特別邀請副總統陳建仁於閉幕式蒞臨聽取大會結論，並給予生技產業勉勵與指導。

(中時)