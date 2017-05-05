「台北捷運Go」APP改版 全國交通資訊e手掌握

「台北捷運Go」APP全新改版，新版APP可和國內交通運輸無縫接軌。（北捷提供）

「台北捷運Go」APP即日起全新改版！新版APP可和國內交通運輸，如桃園捷運、高雄捷運、高鐵等無縫接軌，也能獲得北捷最詳實的「車站資訊」、「列車到站資訊」、「捷運路網」、「好康活動」、「景點服務」5大特色服務，台北捷運公司特別提醒原已下載APP用戶，只要下載更新版安裝後，更能e手掌握全方位的交通資訊。

北捷指出，安裝全新改版後的「台北捷運Go」APP，就像全國交通資訊大平台，掌握各交通工具服務網頁或APP下載，像是桃捷、高捷、高鐵、台鐵、貓空纜車網頁及YouBike、台北好行APP下載介面等，讓您在事先安排行程更便利，也更從容掌握搭乘時間。

進入「台北捷運Go」行動APP後，手機設定開啟定位功能，您可立即知道離自己最近的捷運車站位置，也可精準知道下一班列車何時進站；另外詳細羅列出捷運車站幾個出口、廁所位置，哪個出口有電梯、電扶梯或只有樓梯，周邊是否有著名景點或商圈、YouBike站、轉乘停車場、公車轉乘資訊等，甚至能幫忙計算抵達目標地的所需票價、時間及最適合路徑。

北捷表示，利用有5個主題的全新操作介面，盡情在手機上滑行，另外民眾可根據自己喜好習慣設定主要畫面，節省操作時間，如遇系統營運發生特殊狀況，將藉由「重要訊息」的即時推播功能，收到通知預先因應。

如果您是捷運族，不妨將「捷運路網」設為主要畫面，進入APP後立即是「捷運路網」介面，車站與轉乘資訊、旅程票價與時間等內容一把抓，進而規畫自己的通勤路程或是旅遊情資，且透過即時推播的「重要訊息」，得知系統發生狀況，可以先行調整搭乘路線，做出最適宜安排。

「台北捷運Go」APP，可在本公司網站首頁直接掃描QR code下載，或可在Android系統的Google Play商店、iOS系統的APPLE APP Store提供下載，特別提醒已下載的使用戶，只需完成更新，就能進入全新介面，享受方便即時的交通訊息。

(中時)