力勤遭爆賣過期肉 台中衛生局移請檢方偵辦

過期4年的雞腿你趕吃嗎？台中清水區力勤農產公司遭前員工爆料改標販售逾期肉品，分向衛生單位、警方檢舉；台中市衛生局上月26日到場稽查，現場發現1萬5千公斤剪標、未標示以及逾期肉品，當場封存並諭令不得販售；並會同市警局將該案以詐欺、食品安全管理法報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，以追查肉品流向。

台中市衛生局4月26日接獲民眾報案，指稱力勤農產品改標逾期肉名，當天前往稽查，赫然在冰庫發現10044公斤沒有張貼任何標示的冷凍去骨豬肉10044公斤、2264.4公斤剪掉標籤的冷凍豬腸，以及2016年12月22日、2017年1月5日到期的3300公斤冷凍雞腿。已當場封存不得出售。

台中市衛生局食藥科長傅瓊慧指稱，經查力勤公司上下游廠商近2千家，銷售品項達30多種其下游為全台的中盤商，主要是流向傳統市場，目前清查客戶名單未發現直接售與早餐店、餐廳。

另外，台中市警察局第一分局偵查隊28日也接獲同件檢舉，偵查隊受理後，即以詐欺、食品安全管理法等規定，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，目前已針對該公司違法行為進行蒐證，並追查肉品上下游相關動向。

(中時)