說走就走！參觀免預約 故宮南院開放個人現場購票
故宮南院開館至今一年多，國立故宮博物院今(5)日宣布，過去以線上預約方式分段疏導入館人流，讓部分民眾誤解為沒預約便不能入館，但現已提高現場購票名額，不方便或來不及上網預約的民眾也不用擔心，說走就走，只要是9人以下的散客參觀，皆可現場直接購票入館。
故宮表示，故宮南院每逢周末與連假往往人潮眾多，過去必須先前一天中午前上網預定，但即日起開放部分散客現場購票，不用擔心沒上網預約無法進場。不過，館方也提醒，為了維護參觀品質，國定假日期間仍會進行分流機制，如果民眾事先上網預約訂票，亦可由快速取票通道購票，節省排隊等候時間。
此外，如民眾想要擁有更深入的博物館體驗，亦可加入每日上午10時與下午3時的華語定時導覽，由故宮南院專業導覽志工帶來精選展件綜覽，而5至6月份期間將陸續推出新檔展覽、親子、講座、表演等藝文活動。
(中時電子報)
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