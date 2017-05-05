花蓮母女對鄰居撒冥紙、丟雞蛋長達10年

花蓮吉安鄉福興村兩戶住宅長年遭鄰居以噪音、穢物騷擾，近來變本加厲，兩邊住宅遭冥紙、雞蛋、穢物及廢棄電池丟滿。（張祈攝）

即便搬離住宅，仍躲不了攻擊，連玻璃都遭砸破了，住戶氣憤地說，房子被丟成這樣，要怎麼住人。（張祈攝）

花蓮吉安鄉福興村一戶住家，陳姓母女自2006年搬來至今，不定時以噪音、潑灑穢物騷擾左右鄰居，左邊鄰居不堪其擾已搬離，另一戶仍持續忍受，10年來四處陳情卻無法可管，即便受罰也不痛不癢，議長賴進坤今上午偕同相關單位前往會勘，並偕同住戶前往地檢署按鈴申告，盼用行政與司法的力量遏止犯行。

據了解，該住戶的陳姓母女，自2006年搬來後即在鐵門書寫詛咒文字，侵擾左鄰右舍的情事時所聞，近來更變本加厲，對兩邊鄰居投擲冥紙、雞蛋、舊電池與穢物，已搬離劉姓住戶家中玻璃更是砸到破裂，鄰居透露，多次抗議、報警對方皆一概否認、拒不開門，控告毀損也是平息一陣子，自能摸摸鼻子，清理環境，最高一天要清理六次。

警方雖已加強巡邏，但因非「現行犯」而無法處理，最多只能用社秩法送辦，但因罰責太輕，無法收遏止之效。吉安警分局長何正光指出，去年至今曾受理3件民眾報案，目前也依法移送到花蓮地檢署偵辦，最近也會加強巡邏，維護周遭民眾的生活品質。

議長賴進坤今天上午前往會勘，看到兩處民宅遭滿目瘡痍直呼「誇張」！而陳女大宅也無人回應。環保局副處長饒瑞玲指出，今年1至4月已對陳女依《廢棄物清理法》開出6張各1200元罰單，陳女已有繳款紀錄，但可依法連續處罰。議長賴進坤指出，若她天天丟，環保局就應該天天罰。

周遭鄰居說，陳女都在下午2點多左右投擲穢物，有影片、監視器畫面卻遲遲無法平息，建議警方設置巡邏箱，能還給居民安寧的生活。

(中時)