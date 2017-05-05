驚呆！懷孕碧昂絲嘴唇大變形

碧昂絲嘴唇懷孕變厚被質疑隆唇，讓她氣炸。（圖／取自IG）

天后碧昂絲撈金功力驚人，她和老公Jay-z合體更是焦點話題，她近來也懷孕報喜，可在她新po的照片中，嘴唇比起之前厚了不少，遭質疑懷孕期間還隆唇，但這讓碧昂絲相當不滿，開腔怒反駁！

碧昂絲被外媒質疑在懷孕期間還隆唇，相當不自愛，但消息傳出後，碧昂絲氣炸，透過發言人反駁，直呼「你們知道女人在懷孕期間整個身體產生的反應嗎？知不知道除了體重上升外，系統中的血液流動通常都會有顯著的變化，而增加的液體就會引起腫脹？你又知道懷孕時女人牙肉會腫脹？」

宣洩種種不滿，發言人更批評質疑碧昂絲隆唇的網站「是最可悲的人」，嗆對方挑選一個孕婦，「等於你們有最冷酷及卑鄙的心腸！」

(中時電子報)