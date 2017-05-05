總值四百億！ 洛馬再獲美軍130架F-35訂單

隸屬於美國海軍陸戰隊的F-35B戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

據美國CNBC新聞網報導，美國最大國防製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司再獲大筆訂單，美國國防部日前宣布，向洛馬公司訂購130架新型的F-35戰機（F-35 Lightning II），未來服役範圍涵蓋海、空與陸戰隊，部份訂單則來自於海外盟國所需，五角大廈（Pentagon）預估，這筆訂單的價值上看13.8億美元（約413.4億台幣），這是在川普（Donald Trump）政府多次威脅要以F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）取代後，洛馬再次拿到美軍大筆的戰機訂單。

F-35戰機，是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的垂直起降戰機，而C型是艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機。目前F-35A與F-35B型已投入美軍服役，亞太地區的日本也於去年年底迎來首架F-35戰機進駐，以色列空軍更是大手筆購入多架戰機，用來加強其空戰優勢。

美國空軍的F-35A戰機於空中並列飛行。（圖/美軍DVIDS網站）

屬於海軍艦載機的F-35C，停泊在喬治華盛頓號航母甲板上。（圖/美軍DVIDS網站）

川普當選之後，曾多次公開批評F-35戰機太浪費經費，甚至揚言要其對手波音（Boeing）重新評估F-18「大黃蜂」戰機升級的方案並給出新的報價，欲藉此取代F-35戰機。後來在洛克希德馬丁承諾降價後，才讓戰機穩固在美國軍方的地位。這次的訂單，美國空軍預算為3.15億美元（約94.6億台幣）、海軍陸戰隊為1.28億美元（約38.4億台幣）、海軍則出資4,350萬美元（約13億台幣），另外有3.64億美元（約109.3億台幣）的費用將由海外買家支付。

(中時電子報)