玻璃業者不花錢處理廢棄物 挖坑丟棄遭逮

1家玻璃公司將事業廢棄物直接挖坑丟，遭警方查獲送辦。（陳淑芬翻攝）

業者挖坑，將玻璃事業廢棄物直接丟棄。（陳淑芬翻攝）

保七第三大隊第二中隊查獲中市潭子區1家複合玻璃公司，謝姓廠長不花錢處理廢棄物，竟雇員在公司土地挖大坑洞，直接將大批廢棄膠合玻璃丟棄坑內了事。警方會同環保局查獲，日前將謝姓廠長、吳姓負責人、司機及員工等4人移送法辦。

警方調查，這家複合玻璃公司從事平面及膠合玻璃生產加工業，廢棄膠合玻璃處理費用較高，59歲謝姓廠長自105年2月15日起，擅自雇用簡姓挖土機司機在公司土地挖掘出長7.2公尺、寬4.2公尺，深達10.2公尺的大型坑洞。

謝姓廠長再教唆堆高機駕駛，將約15至20公噸廢膠合玻璃包裝袋，載運丟進坑內棄置，53歲吳姓公司負責人事後知情竟也默許，並未加以阻止。

保安警察第七總隊第三大隊第二中隊會同台中市府環保局稽查大隊於去年10月間前往查獲，起出一批廢棄膠合玻璃，經擴大追查相關事證，日前將謝姓廠長、吳姓負責人、簡姓挖土機司機及謝姓員工依違反廢棄物清理法送辦。

(中時)