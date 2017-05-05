「不用逃了!」 不滿被影射為狼群 吳笛正式提告
「不用逃了!」同心補習班物理老師吳笛不滿被影射為「狼群」，今在臉書上表示已蒐證完畢，並正式委託律師向高雄地方法院檢察署，提出加重誹謗告訴。
才女作家林奕含上周輕生，父母發聲明指出愛女是因被補習班名師誘姦而鬱鬱寡歡而走向絕路，高雄市議員蕭永達日前開記者會指出，這名狼師就是陳星，後來更指出和陳星同個補習班還有所謂的「狼群」，並直接點名是另外三大招牌，網友紛紛推測誰為狼群，而被影射的物理老師吳笛繼昨晚發聲明後，今在臉書上更表明自己已蒐證完畢，正式提出告訴。
吳笛表示，告訴對象包含於Ptt八掛版、黑特南一中、黑特南女等網路媒體Po文、轉貼、推文等涉及誹謗他之所有行為的網友，並要他們「不用逃了!」
而今天蕭永達也指出，物理老師吳笛沒有不良紀錄，但英文科、數學科的其中一人長時間利用老師優勢，專挑名校女學生下手，他預告自己會在5/9公布狼師名字。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。