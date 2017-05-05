「不用逃了!」 不滿被影射為狼群 吳笛正式提告

吳笛表示自己已蒐證完畢，正式提告。（圖片來源：吳志忠臉書）

吳笛今在臉書PO文。(圖截自臉書)

「不用逃了!」同心補習班物理老師吳笛不滿被影射為「狼群」，今在臉書上表示已蒐證完畢，並正式委託律師向高雄地方法院檢察署，提出加重誹謗告訴。

才女作家林奕含上周輕生，父母發聲明指出愛女是因被補習班名師誘姦而鬱鬱寡歡而走向絕路，高雄市議員蕭永達日前開記者會指出，這名狼師就是陳星，後來更指出和陳星同個補習班還有所謂的「狼群」，並直接點名是另外三大招牌，網友紛紛推測誰為狼群，而被影射的物理老師吳笛繼昨晚發聲明後，今在臉書上更表明自己已蒐證完畢，正式提出告訴。

吳笛表示，告訴對象包含於Ptt八掛版、黑特南一中、黑特南女等網路媒體Po文、轉貼、推文等涉及誹謗他之所有行為的網友，並要他們「不用逃了!」

而今天蕭永達也指出，物理老師吳笛沒有不良紀錄，但英文科、數學科的其中一人長時間利用老師優勢，專挑名校女學生下手，他預告自己會在5/9公布狼師名字。

(中時電子報)