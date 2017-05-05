北市熟女老闆被騙800萬 誤以為臉書遇見真愛
北市一名事業有成的吳姓熟女，先前在臉書認識一名自稱建築公司老闆的英國男子John，在對方主動追求下，兩人展開網路戀愛，不料John隨後以各種理由，前後要求吳女匯給他810萬元新台幣，並在日前突然失聯，吳這才發現自己遇上詐騙。
51歲的吳女是某中小企業負責人，去（2016）年在員工教導下申請臉書帳號，幾個月前，John突然加她好友，吳接受交友邀請後，John表示瀏覽臉書時看到其大頭照覺得很漂亮，因此想跟她做朋友。
兩人一開始是用臉書聊天，後來也使用微信聯絡，認識不到1個月，John開始稱呼吳女為honey，還說自己從沒遇過這樣溫柔又美麗的女子，希望她能同意交往，被此甜言蜜語勾走了魂，吳完全落入對方的甜蜜陷阱。
某天，John跟吳女說他在工地不慎摔下來受重傷，需要醫藥費，她馬上匯美金2萬元給他；食髓知味的John之後又以公司周轉不靈、辦理來台相關手續等理由，持續要求匯款，吳前前後後共匯款20次，遭詐騙810萬餘元。
前幾天，John突然失聯，吳小姐跟閨密聊到這件事，閨密覺得是遇上騙子了，她剛開始還不相信，直到一直聯繫不上John，才驚覺自己遭到詐騙，趕緊報警。
北市刑事警察大隊呼籲，遇到可疑網友，可撥打165反詐騙專線查證，或就近向任一警察機關尋求協助；面對日新月異的詐騙手法，北市警察局特建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。
(中時電子報)
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