提前過母親節 李進勇送阿嬤級員工雙倍康乃馨

李進勇送給懷孕的女同仁加倍康乃馨。（周麗蘭攝）

雲林縣長李進勇今天上午到各局處分送康乃馨給女性員工以及洽公女性民眾，李進勇表示，希望做子女的可以把每天都當成母親節，天天感恩母親的辛勤付出。

李進勇特別送給懷孕同仁、阿嬤級的女同仁雙倍的康乃馨，感謝她們對於子女的付出。

斗南分局今天也舉辦茶會提前慶祝母親節，分局長李俊德送上玫瑰花致意，女警們與女員工們難得卸下嚴肅的臉孔，展現笑容，李俊德期許平時也要營造這種愉悅的辦公室氣氛，讓民眾也能感受到警察溫暖。

(中時)