弘揚孝道! 社團母親節辦活動 盼營造溫馨社會
社會屢見兒女索錢不成而砍殺父母的逆倫案，台南市防癌抗癌健康協會趁母親節溫馨氣氛下，順勢推廣孝道，14日母親節當天在北區文元國小舉辦活動，透過為母洗腳、餵麵線與按摩三部曲活動，讓民眾不再只是吃大餐過節，活動限100組母子報名，現場退還報名費還可獲贈禮品。
「淨足、反哺、謝親恩」台南市防癌抗癌健康協會趁母親節當天再文元國小舉辦弘揚孝道三部曲活動，協會理事長蕭登波認為活動辦在母親節，搭著節日溫馨氣氛，弘揚親情孝道效果倍增。
前安平區長也是府城防癌抗癌協會執行長林國民大力推廣這項活動，他認為現代社會大家都忙於事業，反而忽略與親人的相聚時光，藉著母親節凝聚家庭溫情並相互關懷，拉近家人距離，營造溫馨社會。
活動14日上午9時在文元國小展開，活動接受100組母子報名，雖有報名費，但現場報到立刻退還，還送小禮品。過程會有攝影組拍下兒女為長輩服務過程的照片，印成相片裝入相框，再客製化一段父母叮嚀座右銘，贈送給參加的親子們。
(中時)
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