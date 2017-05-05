雲林縣特有六房媽過爐7日登場 將實施交通管制

雲林縣特殊的六房媽祖過爐活動，5月7日將由斗南鎮五間厝股過爐至斗六市大北勢股，預估信徒有上萬人，斗南分局將實施交通管制。

斗南分局指出，六房媽過爐活動將由斗南鎮二重溝紅壇出發，沿斗南鎮中正路、外環道、台一線、台一丁線前往斗六大北勢，隨鑾轎遶境隊伍約1000多名信徒，為使鎮內交通順暢，將針對紅壇、周遭道路進行交通疏導措施。

六房媽慶典活動每年春天登場，六房媽祖神像並未被供奉在固定廟宇內，而是輪流在斗六、虎尾、斗南、土庫、大埤等五個鄉鎮市轄境內的「五股」，以過爐儀式輪值奉祀，由值年爐主提供土地興建「紅壇」讓信徒參拜。

(中時)