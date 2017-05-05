大賣場展示手機失竊 警尋車籍查獲竊嫌

大賣場的展示手機也敢偷！斗六市一家大賣場的3C 用品專櫃擺放的華碩智慧型手機失竊，警方過濾監視器發現一名可疑男性，比對後又過濾可疑車輛，從車籍資料找到竊賊。

大賣場失竊日是周日，當天人潮眾多，店員未發現失竊，指稱中午過後，價值約八千元的華碩手機才不翼而飛。

斗六派出所接獲大賣場報案後，過濾監視器畫面，發現一名可疑男子涉嫌重大，再多方調閱路口監視器畫面，比對竊嫌的衣著、身型特徵，通知可疑車輛的車主說明，46歲車主看到監視器畫面坦承不諱，全案訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)