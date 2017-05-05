假交友真詐騙男大生上鉤 警及時阻詐

20歲謝姓男大生日前結識1名女網友，兩人相約夜遊，但女網友要求購買新臺幣6000元遊戲點數，才要出門赴約，男大生信以為真到超商購買點數，店員查覺有異報警，與第一警分局繼中派出所員警合力勸醒謝男阻詐。

警方日前接獲自由路某超商店員報案，指稱有年輕男子要購買6000元的遊戲點數，疑似遭詐騙。警方到場時，男子因買不到點數已離開，員警與熱心店員擔心他尋別處購買，恐遭詐騙，分頭在附近街道尋找，果然在距離約200公尺的另家超商找到年輕男子。

警方調查，年輕男子是還在讀大學的20歲男大生，員警詢問購買點數用途，他支吾其詞表示，受朋友之託，只是單純玩遊戲，員警及店員力勸恐是詐騙集團慣用手法，一般玩家不會單次買那麼高額點數。

謝姓男大生才告訴警方，他因好奇上網下載交友App，認識女網友相約去夜遊，女網友要求先購買6000元遊戲點數，才要出門赴約，他不肯配合，女網友威脅若不購買，會將兩人對話訊息公布在學校社群，並恐嚇不可報案。所幸，熱心超商店員及員警鍥而不捨，才幫他保住一筆生活費。

(中時)