四技二專統測 5月6、7日登場
106學年度科技校院四技二專統一入學測驗考試於5月6日、7日舉行，雲林考區試務工作由雲林科技大學負責主辦，共設雲林科技大學、虎尾科技大學兩個考場，共有78間普通試場、1間特殊試場，應試考生為3142人。
由於106年六房媽過爐預定於5月7日上午7時起駕，5月7日清晨5點半至11點，由斗南往斗六雲林路三段（味全附近平交道路口）將有交通管制，雲科大校方，呼籲考生及家長儘量提早出門，或避開周遭路線，從寬評估考試當天前往考場所需路程時間。
雲科大表示，相關交通訊息請至「財團法人技專校院入學測驗中心」網站查看，或參閱中華民國六房媽會臉書。
自105學年度起試場全面開放使用冷氣，冷氣試場全程（含各節次空檔及中午休息時間）開放冷氣，設定於26至28度，考生可自行攜帶保暖衣物。
(中時)
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