桃園大溪月眉橋溪水暴漲 3工人疑遭沖走

大溪區月眉橋下疑似有3名工人遭河水沖走。（楊明峰翻攝）

桃園市大溪區月眉橋5日下午2時許疑似有2男1女的3名工人遭暴漲溪水沖走，消防局獲報後派遣人員搜索，至今尚未所獲。消防局人員指出，工人承接水務局案，現場3人在河道底下涵洞施工，被同事發現遭溪水沖流。

(中時)