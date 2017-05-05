旅展破盤價 華航這回豁出去了...
一連4天的TTE（台北國際觀光博覽會）今日盛大開展，中華航空火力全開搶灘暑假檔購票優惠，琉球6,000元有找、首爾7,000元有找，各航線額外加碼最多1000元優惠。到不了現場，線上旅展同步開買，動滑鼠也行。
華航發言人彭榮敏表示，本次的台北國際觀光博覽會，為回饋旅客並歡慶三熊友達號開航，自4月18日到5月16日期間，於華航網站線上旅展專區提供桃園-琉球最低5,800元起、桃園-首爾6,990元起、桃園-羅馬25,000元起之促銷機票。
除熱門航點下殺外，華航旅展現場另備有購票加碼優惠，只要民眾在現場連結華航網站進行購票，輸入統一之電子機票折扣代碼，就可再享區域線500元之折扣、長程線1,000元之折扣，就連台港線也折扣150元。
華航也在攤位設有最新之 INSTAGRAM --免費提供線上圖片及視訊分享社交應用軟體機器，將於展期中，現場提供民眾免費照片列印服務，讓現場民眾感受到華航的熱情，吸引更多人潮。
(中時)
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