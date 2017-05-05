NBA》勇士季後賽三分誰最準？答案出人意料
目前今年6場季後賽全勝的勇士，到底誰是全隊三分命中率最佳的球員？答案卻是跌破眾人眼鏡，因為現在投三分球最準的勇士球員，竟然不是柯瑞，也不是克雷湯普生或杜蘭特，而是例行賽三分命中率僅3成0.8的卓雷蒙格林！
今年季後賽竟然出現這種結果，確實令人相當意外，格林目前季後賽三分球投33中18，命中率高達5成45，比起柯瑞的4成39、杜蘭特的3成57、湯普生的4成都要優異，也讓勇士向來可怕的外線火力更加平均。
就連投進三分球數，目前投進18顆三分球的格林，全隊僅輸給柯瑞的25顆，比起湯普生16顆、杜蘭特的5顆都還要多，證明打到季後賽，格林不僅繼續展現全能球風，就連例行賽比較不擅長的三分球表現，也越來越亮眼。
格林本季例行賽場均10.2分、7.9籃板與7助攻，所有數據都比上季退步，原因是杜蘭特的加盟，確實分掉不少格林得分與搶籃板、助攻機會，可是就以目前格林在季後賽的表現來看，他已慢慢找出自己在勇士的應有定位。
結果徹底展現格林在今年季後賽的平均數據上面，他平均可拿15.5分、8.8籃板及7助攻，比起例行賽還要優異，季後賽投籃命中率也達5成09，比起例行賽的4成18進步將近1成，只能說格林到了季後賽又再進化了。
原本勇士有著柯瑞、湯普生與杜蘭特3名得分好手，就已相當難守，如果格林還能繼續保持這種驚人外線手感，勇士季後賽之路自然越走越平順，問題就是格林真能做到嗎？就讓接下來的比賽結果告訴你答案吧。
(中時電子報)
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