印尼官員參訪台中 肯定試辦雇主支付仲介費
國際移工來台，因需支付仲介費等，還未工作就已經負債累累。印尼政府推動雇主支付仲介費制，以縮短辦件時間和提供護士學校畢業學校看護工吸引雇主，推動一個月後，台中美家人力資源公司率先完成3起媒合案，讓印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定十分重視
，昨天下午特地到台中參訪。
美家人力資源公司總經理許家畯表示，根據印尼官方統計，該國人力輸出的11個國家中，僅台灣要求移工必須負擔仲介費用，一個移工還未來台工作前，從先期的機票、仲介等費用約台幣9萬元，加上來台工作後每月要扣繳的1800到1500元不等費用，等於前3年約要支付12萬元。
基於「使用者付費」原則，印尼政府針對台灣推動雇主付費制，將原辦件時間3至6月不等，縮短到2到3週，也精挑護士學校畢業的優良移工，加上提供國際仲介費用減免優惠，換算採雇主付費制的雇主每月約多支付3000元左右，確保來台的移工素質和提升照顧品質。
新制推出一個月後，美家成功媒合3名印尼籍看護工，雇主鄭文賜說，他沒請過外勞，但過去聽聞很多外勞被剝削案件，他希望以雇主負擔仲介費，讓外勞能夠收入穩定，更能細心照顧在鄉下的父母。他對請到的「阿迪」很滿意，他說：「連回老家，鄰居都會問，為什麼你家外勞都笑嘻嘻，我家的都愁眉苦臉？」
亞古斯定（Agusdin Subiantoro）為了解海外印尼工人在各國人道待遇情形，今天下午到美家人力資源公司參訪，仔細問「阿迪」在台灣的狀況。他表示，非常開心此一友善人道方案推動有成，現階段還會再提供200名優秀移工，循相同模式來台工作。
(中時)
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