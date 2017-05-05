春橋田涉賣過期食品 食藥署下架逾85公斤

「春橋田股份有限公司」因涉嫌販售逾期的腰果、杏仁果、黑糖粉等食品原料，衛福部食藥署今指出，春橋田公司因涉違反《食安法》，衛生機關已現場封存涉嫌違規原料及產品，並請春橋田公司所轄的高雄市衛生局、處理該公司產品的下架回收，下游食品也請各地方衛生局協助業者下架。截至今日下午14時，總計下架產品共85.9公斤。

春橋田公司因涉及將部分食品原料分裝、重新打印延長有效日期後再行販售。食藥署表示，調配、包裝、貯存、販賣超過有效日期的食品，涉違反《食安法》第15條，可依同法第52條應予沒入銷毀，並可處最高2億元的罰鍰。

(中時)