14縣市大雨特報 注意強陣風與雷擊

對流旺盛，氣象局發布大雨特報。（圖／鄧博仁）

中央氣象局在今(5)日下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區等14縣市，有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。(圖/翻攝自中央氣象局)

中央氣象局在今(5)日表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報警戒14縣市包括：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天，微弱鋒面逐漸南下，東半部及北部雲量增多、有局部性短暫陣雨或雷雨的機率，中南部山區亦有午後陣雨或雷雨，由於鋒後無冷空氣南下，北台灣氣溫僅略微下降，早晚最低溫還有21、22℃左右，仍屬舒適偏暖的天氣，中南部則比較悶熱。

(中時)