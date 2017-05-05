高英工商馨香傳情，專屬新住民母親節活動

高英工商學生表演手語歌《感恩的心》，對母親表達感謝。（高英工商提供）

配合政府新南向政策，高雄高英工商5日上午舉辦大寮國際學園「馨香傳情」母親節感恩活動，由越南籍老師潘羽珊、陳玉蓉主持，高英美少女熱舞表演揭開序幕，還有泰國、印尼、越南、馬來西亞文化展演，邀150位新住民學生母親、221位新住民同學參與。

校方展現對台灣這塊土地上不同文化共存的尊重，特別為新住民學生及家長舉辦母親節活動，新住民同學們獻唱《感恩的心》，現場氣氛溫馨，餐飲科學生更精心製作17種東南亞特色點心，感念在場所有母親的辛勞。

越南、泰國、印尼、馬來西亞籍老師，當場介紹各國母親節的慶祝方式及傳統服裝走秀，加上越南歌曲、斗笠舞、印尼天堂鳥舞蹈、泰國祝福舞蹈等演出，讓學生感受異國文化之美。

高英工商校長陳德松表示，無論母親來自於那一個國家，不變的是對於孩子的愛，校方盼藉由母親節感恩活動，喚起學生飲水思源的孝思，也讓母親真實感受孩子在接受教育過程中的成長。

(中時)