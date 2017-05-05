爆發疑改標販售逾期肉 力勤大門深鎖

力勤農產公司大門深鎖。（陳淑娥攝）

台中市清水區力勤農產公司爆發疑改標販售逾期肉品，衛生局上月26日到場稽查封存肉品並諭令不得販售；今天一整天力勤公司大門深鎖，員工始終未出面做任何回應，清水警分局也澄清，經清查該轄區大楊派出所的報案資料，分局近期內沒有接獲檢舉或查辦過期肉品重貼標籤案件。

清水警方表示，力勤農產公司一年多前，從北屯區搬到現址吳厝里吳厝三街，該處只有公司應並非住家，位置偏僻有沒有鄰居，早上員警也過去等不到員工出入，大門至下午仍舊深鎖。

(中時)