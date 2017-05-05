將爺廟香爐失蹤....慣竊三杯黃湯下肚拿去賣

鐘嫌把香灰倒在地上，民眾不知情還插香在上頭。（警方提供）

斗南鎮石龜里西營將爺公廟的香爐不翼而飛，香灰倒在地上還插著香腳，斗南警方調閱監視錄影器，查出是鐘姓慣竊所為，只變賣150元。

警方表示，鐘姓男子不思工作，是轄區頭號頭痛人物，每每三杯黃湯下肚，即隨時恣意偷東西，轄管派出所經常告誡也無用，時常進出派出所與法院。

警方說，鐘嫌把偷來香爐拿至斗南街上資源回收處變賣才150元，讓轄內民眾忙得團團轉，幸好及時尋回香爐。

「將爺公」是鄉下村里設置的將軍爺廟，在村莊大廟管轄下延展成東、西、南、北營，供奉將軍、兵、馬。

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(中時)