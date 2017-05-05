交大「貪吃鬼」小組 深入風城採訪在地美食
誰說新竹是美食沙漠？交大傳科系學生徐義薇、許雅筑、黃美恩組成「貪吃鬼」小組，走遍市區巷弄，深入探訪炸粿、眷村饅頭、豆瓣麵等在地好滋味，以濃厚「人情味」為主軸，拍攝紀錄片並編寫成書，另自創俏皮歌曲托襯，盼讓更多人了解風城美食。
交大傳科系5日為今、明兩天畢業展《Disonance》暖身，主題象徵傳科系學生不墨守成規的個性，推出實體書、互動設計、行銷專案、複合媒材、紀錄片、劇情片、論文等17件作品，其中有小組就地取材，以年輕人角度揭開新竹的神秘面紗。
《貪吃鬼》小組3名女學生推出《巷內食光》專題，透過紀錄片、美食書模式，介紹8家新竹市在地小吃，從清晨備料、開張、到親身品嘗，鉅細靡遺全程記錄，並深入訪談業者開店的心路歷程，及對美食品質的堅持，「嚐在嘴裡，感動在心裡」。
「氣泡若隱若現地冒出，與鍋內蠢蠢欲動的肉圓相映成趣。」貪吃鬼小組坦言，大學前3年礙於沒交通工具，幾乎都留在校內，近來新竹市推出YouBike，更便於穿梭巷弄找美食，在記錄各式小吃的過程中，最窩心的還是新竹暖暖的人情味。
傳科系學生吳昀蒨、周書賢、黃吏玄、李宗諺以交大知名土地公廟為主題，製作《請讓我歐趴吧！土地娘》作品，期中考期間，推出按讚就送仙草蜜活動，成功打開知名度。
學生們說，題目以校門口的土地公廟發想，創造專屬交大的虛擬角色IP「土地娘」芙德，吳昀蒨一雙巧手，設計土地娘漫畫人物及插圖，另辦實體活動，將土地公推廣到校內外。
(中時)
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