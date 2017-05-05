走出跪地情傷 沈殿霞女兒愛到弄壞電扇
香港女星「肥肥」沈殿霞和鄭少秋女兒鄭欣宜近年來勇闖歌壇，用身為棉花糖女孩的經歷倡導自信才是最美，2年前與攝影師男友分手的她，去年自曝曾為愛下跪，今(5日)港媒直擊鄭欣宜疑似有新歡，與一名壯男在甜點店約會，鄭欣宜手中的小電扇還因兩人愛火濃烈故障，男友則下一秒出手幫忙修好，互動頗有兩小無猜的甜蜜感。
據《on.cc東網》報導，某日下午，鄭欣宜工作完後到一家甜點店與外型神似壯版吳卓羲的男子會合，聊天期間鄭欣宜露出少女般嬌羞的表情，周遭出現許多粉紅泡泡，由於天氣熱加上兩人愛火濃烈，鄭欣宜頻拭汗，卻發現手上的小風扇壞了，男友超MAN三兩下便修好電扇，讓鄭欣宜開心地轉圈圈。
不久後，鄭欣宜陪該男到店外抽菸，見到記者上前，她大方解釋說對方是她中學同學，被拍過好多次了，只認兩人是「good friend」，被要求合影時還忽然嬌羞說：「我怕醜啦」，舉止有如戀愛中的少女，隨後跟男友坐上計程車離開。
(中時電子報)
關鍵字：鄭欣宜
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