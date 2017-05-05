丈夫逼問妻子小王是誰 竟打成遍體鱗傷

盧姓男子懷疑妻子外遇，今年1月底逼問她小王是誰，盧不滿妻子否認，不但持木棍痛毆她，把她從沙發拖下來地上揮拳，並拿酒瓶打她，甚至用手摀住她口鼻、拿枕頭悶她頭部，盧妻被打到遍體鱗傷，隔日才送醫，控告丈夫家暴。台北地檢署今依家暴殺人未遂罪將盧起訴。

(中時)