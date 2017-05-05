推廣農村價值 竹市推出金牌農村競賽
新竹市推出「金牌農村競賽」，鼓勵農村社區發揮軟實力，推廣農村價值，金牌獎可獲50萬高額獎金，還能公費赴德國參加金牌農村交流之旅，4日說明會上，香山、港北等社區紛紛推出在地自然、美食特色，誓言要拿下大獎，強化社區能量。
市府表示，前天說明會內容豐富，各社區踴躍說明在地文化，如香山社區及朝山擁有國寶級香山濕地，泥質潮間帶所累積有機等碎屑食物，孕育大量蝦、蟹、螺、貝，並吸引大批水鳥覓食棲息。
朝山社區則串連境內香山天后宮、古官道及香山火車站等在地特色景點，整合社區媽媽「手路菜」的在地風味餐，推動香山微旅行，深受民眾喜愛。
活動負責人羅美玲表示，要把朝山的好介紹給全國民眾，一定會參加本次選拔賽。香山社區理事長王平東則說，香山社區有無敵海景，藉其生態資源多樣化為基礎，推動環境教育相關體驗活動及教案，帶領遊客及學生體驗濕地風光。
港北社區身為新竹市第1個「農村再生社區」，長期以長青照護議題、社區藉農村再生相關計畫推動在地食材料理、傳統技藝活動傳承，及結合園藝治療之僱工購料環境改善，讓社區長輩在志工協助下促進身心建康。
產發處指出，競賽雖然有名次的排序，但對於參賽在地社區組織們，均可藉此提升農村社區彼此相互學習風氣，申請書收件截止日期到本月26日，盼各社區踴躍報名參加。
(中時)
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