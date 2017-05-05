新竹市健康篩檢開跑 預估3千人受惠
新竹市衛生局5日宣布，年度社區整合性篩檢從本月7日到12月進行12場，將可服務約3000人，市民不需專程趕赴醫院，就近在住處社區就能接受「一次受檢，全面篩檢」的健康服務。
「少了健康，再多財富也沒用。」新竹市年度模範母親楊煥彩本身是聽障人士，20年前檢查出罹患乳癌，人生陷入低潮，歷經漫長治療過程，幸好及早發現，術後獲控制。她以自身為例，呼籲民眾勤做健檢，把握政府篩檢機會，守護健康。
(中時)
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