野外求生妙招 衛生棉條、手帕能救命
日前到喜馬拉雅山登山卻失蹤長達47天的情侶終於被尋獲，男方憑靠求生知識幸運生還。近年來，許多人喜歡挑戰進行野外求生、挑戰自我極限，而在嚴苛的環境、糧食的缺乏之下，衛生棉條、手帕也成為救命關鍵，但究竟是如何辦到得？
野外求生妙招多，然而，若在酷寒或是濕地的環境下，其實光靠打火石也起不了作用，這時女性的日常用品衛生棉條便成為求生契機，利用裡面的纖維可用來當作火種來生火；另手帕可用來過濾就地取得的水源，再把過濾後的水燒開，巧妙地淨化水質，避免生飲受汙染水源而生病。
從酷寒苔原、崎嶇山陵、到詭譎雨林各種地形，Discovery頻道全新節目《挑戰求生輪盤》企劃前往南美洲6個最蠻荒的地帶，挑戰者全身僅攜帶最基本的生存包和SOS求救裝置，展開進行為期60天的野外求生，無論是覓食、找水源、棲身之處都必須自力求生。若想了解更多不同的技能生存，節目5月10日起每周三晚間11點播出。
(中時電子報)
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