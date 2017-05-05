石門麟山鼻賞台灣百合 8日開放報名

新北市北海岸為遊客與攝影玩家們口耳相傳的賞花據點，可看到許多美麗的台灣百合。（新北市農業局提供）

台灣百合是台灣特有種，春夏之際正是盛開季節。（新北市農業局提供）

新北市農業局針對不同賞花農遊路線舉辦的「新北賞花農遊趣系列活動」，將於5月14日邀請民眾到麟山鼻步道，欣賞美麗的台灣百合，活動於5月8日上午8時開放網路報名。

農業局表示，新北市北海岸為遊客與攝影玩家們口耳相傳的賞花據點，美麗的百合花海可由新北市石門麟山鼻綿延至金山獅頭山，吸引無數遊客觀賞。麟山鼻步道入口往沙灘的步道旁坡地，是台灣百合最佳的觀賞點，沿途亦可觀察豐富的海濱動植物生態。

而切面整齊的風稜石、藻礁、石滬，更是這裡特殊的自然人文景觀，活動結束後，也可沿台2線走訪海濱的老梅綠石槽、石門洞、到富基漁港揀選可即時料理的生猛海鮮；也可以往山上走，徜徉於山谷環繞的尖山湖梯田、享受青山瀑布豐富的芬多精，假日在青山步道入口常有農夫展售自家生產的新鮮蔬果，民眾可依需求安排喜愛的生態農村之旅。

「新北賞花農遊趣」系列活動針對不同主題花卉路線，設計各種款式的紀念磁鐵，本次活動參加者可獲得精美的台灣百合紀念磁鐵1枚，並可集章換取精美小禮，歡迎民眾踴躍參加，蒐集全套主題磁鐵。

民眾前往麟山鼻可自行開車，或於淡水捷運站轉乘862或863公車至白沙灣站後步行約800公尺即可到達麟山鼻遊憩區，相關活動訊息可上農業局官網查詢。

(中時)