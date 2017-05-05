新竹市宣導性別平等 推拾蒂三部曲戲劇

新竹市社會處於5日與勵馨基金會在婦女館好讀空間，倡導性別平等。（徐養齡翻攝）

新竹市社會處於5日與勵馨基金會在婦女館好讀空間，倡導性別平等，透過短劇表演，分享日常生活中性別議題，讓市民對性別友善有更多的認識，並邀請市民6月份一同欣賞拾蒂三部曲戲劇，一起關心性別議題。

社會處表示，拾蒂三部曲戲劇將重點放在性別歧視上，透過青少女懷孕的末日經驗、女性在生育上的自主權、面對更年期的不安心境以及跨性別者面對性別暴力的威脅，呈現日常生活中無所不在的性別歧視，活動請洽詢勵馨基金會，電話：02-89115598分機105或108。

(中時)