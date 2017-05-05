華山站慶 阿嬤笑開懷
華山基金會台東天使站4日舉辦8周年感恩茶會，邀請平常照顧的長輩一起參加，其中81歲的張阿嬤行動不便，平常鮮少出門，訪視員力邀她一起參加活動，讓她也展露笑顏的說「謝謝大家！」
張阿嬤經濟狀況不佳，也極少出門，華山基金會站慶活動適逢母親節，因此邀請37位長輩參加活動，張阿嬤原本不想參加，在訪視員的鼓勵下，她也鼓足勇氣走出家門，一起同歡。
活動除了台東家鄉煎包、田心烘焙坊等店家捐贈餐點，還有亞特流行髮藝協助義剪、胡黛芬TriYoga台東瑜珈帶領長輩們做伸展運動，乖乖幼兒園小朋友還帶來精彩舞蹈表演、贈送長輩康乃馨，用母親節蛋糕陪伴長輩提前歡慶母親節，讓張阿嬤開心不已，笑著說「從來沒有母親節過節經驗，今天真的很開心，謝謝大家！」
(中時)
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