中職國際家庭日 搬出真人版野球盤
中華職棒為了響應5月15日國際家庭日「提高國際社會對家庭重要性的認識，促進家庭的和睦、幸福和進步」的宗旨，將在本月14日母親節當天與台北市政府體育局共同舉辦「2017中華職棒國際家庭日」親子活動，這次特別把日本老少咸宜的桌遊「野球盤」放大成真人版，還有其他遊戲攤位，歡迎大小朋友一起來同樂。
去年中職首度舉辦國際家庭親子日活動，邀請100對親子於新莊運動公園的陽光草坪傳接樂樂棒球，並且舉行分組計時競賽，開放報名後隨即秒殺，獲得熱烈回響。今年延續傳遞正面力量的精神，再度舉辦親子活動，現場除了主打真人版野球盤，還有牛棚熱身、打擊練習、火眼金睛和王牌主播等遊戲攤位，可以打球、投球，還可以體驗主審判決好壞球和主播播報球賽。
這次活動不限制名額，全程免費參加，五個遊戲區域皆體驗完成還可參加抽獎，有運動手環、CPBL商品，還有機會抽中球星簽名球等大獎。
(中時電子報)
關鍵字：中華職棒
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