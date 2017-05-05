堅果過期9年照賣 竹市下架30包黑心商品

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稽查人員到賣場稽查。（徐養齡翻攝）

稽查人員昨天下架30包黑心商品。（徐養齡翻攝）

新竹市衛生局4日中午接獲高雄市政府衛生局通知，有廠商涉嫌將逾期食品原料分裝成「健康即食腰果」、「自然健康杏仁果(生) 」、「純原蔗黑糖粉」、「純原蔗黑砂糖」、「健康即食杏仁果」、「自然健康燕麥片」及「光中杏」等7項產品，並重新打印延長有效日期後再販售。

衛生局立即派員查核轄內4家下游業者，下架30包違規產品，共計10.76公斤，並要求業者立即辦理退貨；衛生局將持續稽查監督業者退貨情形，以維護民眾食品衛生安全。

(中時)