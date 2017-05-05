斗六土地婆提前過生日 歡慶母親節

斗六市公所和太平老街福德宮明天將封街幫土地婆慶生，歡迎各地民眾前往同歡。（圖/斗六公所提供）

成功男人的背後有偉大的女性，土地婆聖誕農曆4月16日（國曆5月11日），與母親節非常接近，雲林縣斗六市公所和太平老街福德宮決定明天（6日）共同舉辦生日晚會，幫默默在背後支持土地公的土地婆熱鬧慶生。

斗六太平老街福德宮歷史超過300年，廟裡奉祀的神尊的貼金斑駁，底座的木頭也出現裂痕，至於土地婆、土地公是否一開始就同時受供奉，尚無法考據。

斗六市公所表示，為了幫土地婆舉辦晚會及宣傳，廟方特地先向土地婆擲筊請示，想不到一連三茭都是允杯，可見得土地婆就和媽媽們一樣，希望被關注、重視，真的是非常開心。

6日下午將在廟前舉辦土地婆公仔彩繪活動，下午1點半開始發放，2點開始彩繪，共有500尊公仔可彩繪。

晚上6點40分開始，太平老街將封街舉辦精彩的慶生晚會，有電冰箱、洗衣機、電視等超過80項的摸彩大獎。摸彩券除了6日當天晚上6點半開始發放，現在到福德宮參拜，也能夠拿到一張。

(中時)