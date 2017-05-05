斗六土地婆提前過生日 歡慶母親節
成功男人的背後有偉大的女性，土地婆聖誕農曆4月16日（國曆5月11日），與母親節非常接近，雲林縣斗六市公所和太平老街福德宮決定明天（6日）共同舉辦生日晚會，幫默默在背後支持土地公的土地婆熱鬧慶生。
斗六太平老街福德宮歷史超過300年，廟裡奉祀的神尊的貼金斑駁，底座的木頭也出現裂痕，至於土地婆、土地公是否一開始就同時受供奉，尚無法考據。
斗六市公所表示，為了幫土地婆舉辦晚會及宣傳，廟方特地先向土地婆擲筊請示，想不到一連三茭都是允杯，可見得土地婆就和媽媽們一樣，希望被關注、重視，真的是非常開心。
6日下午將在廟前舉辦土地婆公仔彩繪活動，下午1點半開始發放，2點開始彩繪，共有500尊公仔可彩繪。
晚上6點40分開始，太平老街將封街舉辦精彩的慶生晚會，有電冰箱、洗衣機、電視等超過80項的摸彩大獎。摸彩券除了6日當天晚上6點半開始發放，現在到福德宮參拜，也能夠拿到一張。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。