為身心障礙小朋友圓夢 京華城6日舉辦公益募款

為了替身心障礙小朋友年底至香港演出做籌備募款，炬輪技藝發展協會將於6日在京華城舉行慈善公益募款活動。

活動發起人、雙文堂董事長余敏表示，這場募款活動包括了公益走秀義賣，將有模特兒手拿最新一季包包走秀，並邀請炬輪技藝發展協會的身心障礙小朋友上台表演，讓大眾能感到他們不畏肢體障礙，努力勇敢的表現。

現場由贊助商提供最新一季的包包、兒童書包做為義賣的商品，賣出的所得將捐贈給炬輪技藝發展協會，幫助這些身心障礙的小朋友重拾自信與人生。為了讓活動更吸引人，主辦單位還邀請知名導演邱瓈寬及旗下藝人共襄盛舉。

表演節目還包括台東原住民視障者的卡布達漾薩克斯風演奏、肢障者的小提琴雙重奏、炬輪小可樂果劇團的舞台劇表演等。而除了雙文堂外，台灣工商企業發展協會以及松柏醫療集團，也一同參與這項送身障小朋友去香港的慈善活動。

(中時)