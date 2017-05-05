7月1日童玩節登場 文化局招募親善大使團
7月1日宜蘭國際童玩藝術節登場，今天（5日）宜蘭縣文化局宣布將徵選親善大使團，以接待國外表演團隊。
文化局表示，宜蘭縣從1996年開始舉辦童玩節，2004年起，為了讓國外表演團隊體驗宜蘭人的友善與熱情、深入了解在地民俗文化，也拓展宜蘭人的國際觀，因此規畫親善大使團及親善接待參訪社區
文化局預計徵選1個親善大使團接待41人以上的國外團隊、16個親善大使團接待26至40人團隊，6個接待11至25人團隊，4個接待10人以下團隊；親善接待參訪社區則須有7個以上縣內社區共襄盛舉。
文化局長李志勇表示，親善大使團在童玩節扮演重要的角色，而社區的參與、規畫DIY、民俗、傳統文化、戲曲等體驗，讓國外團隊認識本土文化，展現我們的文化能量，文化局竭誠歡迎社區、學校、機關團體，甚至家庭踴躍報名參加。
徵選從即日起至5月19日截止，5月27日評選，入選親善團隊須參加6月24日的培訓，並於當日抽籤決定配對國外團隊，詳細徵選辦法可參考文化局網站。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。