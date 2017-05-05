7月1日童玩節登場 文化局招募親善大使團

童玩節在7月1日登場，宜蘭縣文化局今天宣布徵選親善大使團、親善接待參訪社區，員山鄉結頭份社區今天演出歌仔戲，展現社區的特色。（李忠一攝）

宜蘭縣文化局局長李志勇（左三）等人邀請鄉親踴躍報名。（李忠一攝）

7月1日宜蘭國際童玩藝術節登場，今天（5日）宜蘭縣文化局宣布將徵選親善大使團，以接待國外表演團隊。

文化局表示，宜蘭縣從1996年開始舉辦童玩節，2004年起，為了讓國外表演團隊體驗宜蘭人的友善與熱情、深入了解在地民俗文化，也拓展宜蘭人的國際觀，因此規畫親善大使團及親善接待參訪社區

文化局預計徵選1個親善大使團接待41人以上的國外團隊、16個親善大使團接待26至40人團隊，6個接待11至25人團隊，4個接待10人以下團隊；親善接待參訪社區則須有7個以上縣內社區共襄盛舉。

文化局長李志勇表示，親善大使團在童玩節扮演重要的角色，而社區的參與、規畫DIY、民俗、傳統文化、戲曲等體驗，讓國外團隊認識本土文化，展現我們的文化能量，文化局竭誠歡迎社區、學校、機關團體，甚至家庭踴躍報名參加。

徵選從即日起至5月19日截止，5月27日評選，入選親善團隊須參加6月24日的培訓，並於當日抽籤決定配對國外團隊，詳細徵選辦法可參考文化局網站。

(中時)