女大生吃搖頭丸亡 供藥學長判刑1年6個月

黃姓女大生2015年3月底在夜店慶生，後與林姓學長上摩鐵續攤，學長提供搖頭丸助興，不料黃女吃完後竟出現身體不適、呼吸急促等症狀，緊急送醫後仍因急性中毒死亡。事後林男賠償黃女父母350萬元，達成和解。新北地院今依過失致死、轉讓禁藥罪等，判林男1年6月徒刑，緩刑5年。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)