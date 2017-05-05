MLB》傷了甘迺迪 皇家屋漏逢雨
皇家今在主場迎戰白襪，先發投手甘迺迪(Ian Kennedy)主投4.1局，被敲6安，包括2發全壘打，丟5分，最後受傷退場。皇家打線不振，全場只敲5支安打，最終3比8落敗，甘迺迪吞下第3敗(0勝)。
皇家是2015年世界大賽冠軍，去年仍繳出81勝81敗，勝率5成。上季11勝的范圖拉(Yordano Ventura)，季後車禍身亡；頂替輪值的漢默(Jason Hammel)，至今0勝3敗，自責分率高達6.65，顯然未找回去年在小熊15勝身手。
甘迺迪去年11勝11敗，自責分率3.68，今年季初調整不錯，今天賽前自責分率是夠水準的2.30，只是勝場居然還沒開張。甘迺迪因右腿筋拉傷退場，可能缺賽1個月以上。皇家近10戰只拿2勝，目前9勝18敗，在美聯中區墊底，落後分區龍頭白襪6場勝差。
(中時電子報)
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