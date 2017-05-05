安農溪公園高爾夫球場 7月中啟用
宜蘭縣政府向觀光局爭取經費，在三星鄉安農溪尾塹橋上、下游各350公尺範圍，設置公園高爾夫球場，今天（5日）議長陳文昌等人前往現場會勘，球場6月完工，完成驗收後預計7月中旬正式啟用。
宜蘭縣工商旅遊處表示，公園高爾夫的工程名稱是「安農溪水綠鄉村遊憩據點第1期工程」，施工地點是安農溪尾塹橋左岸高灘地往上游、下游處各350公尺處，經費為745萬元，目前工程進度已達85％。
議長陳文昌等人前往現場試桿、了解施工進度，他建議可多點遮陽的植栽，地方人士也反映可增加照明等設施。工旅處長陳長偉表示，公園高爾夫球場在日本風行多年，建有400多座球場，目前有飯店業者設置公園高爾夫球場，但公營的公園高爾夫球場安農溪是全台首座，預估7月中旬就能啟用。
(中時)
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