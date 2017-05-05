研發軍武 伊朗、北韓技術大交流

伊朗4月18日在首都德黑蘭舉行建軍節大閱兵，展示了多款軍武，其中一款飛彈配以「讓以色列死」的橫幅。專家認為，伊朗與北韓可能進行軍武技術交流，而德黑蘭落後得並不多。（圖/美聯社）

伊朗2016年12月在波斯灣港口城市布什爾（Bushehr）舉行軍演，發射S-200遠程飛彈。（圖/美聯社）

伊朗本周稍早試圖從微型潛艇發射巡弋飛彈失敗，五角大廈官員從中看出更多證據顯示，北韓對這伊斯蘭國家的影響。情資指出，伊朗潛艇是根據平壤設計打造，而2010年時，北韓就是利用同型潛艇擊沈韓國天安艦。

據福斯新聞（Fox News）報導，美國國防官員透露，伊朗首度嘗試潛射Jask-2巡弋飛彈，但並未成功。而核不擴散專家早就懷疑，北韓與伊朗在研發飛彈上共享專門技術。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）的飛彈擴散專家劉易斯指出，大家看到的伊朗首批飛彈，其實是北韓飛彈的複製品。「多年來，我們看到北韓與伊朗官員在彼此國家的照片，」他說，「我們也看過各式各樣共有的硬體。

1月底伊朗試射彈道飛彈時，五角大廈便說，那是以北韓的設計為本。去年夏天，伊朗試射了一款類似北韓「舞水端」（Musudan）的中程飛彈。而「舞水端」也是平壤至今試射成功的飛彈中，最先進的一款。」

防務分析家說，北韓的「大浦洞」（Taepodong）飛彈，看起來幾乎就是伊朗「流星」（Shahab）飛彈的翻版。

劉易斯指出，以往他們會看到，在北韓出現的東西，後來出現在伊朗。而近年來，他們會看到一些小東西先在伊朗現身，然後再出現再北韓。因此，他們懷疑，原本從北韓到伊朗的交易，是不是已經開始反其道而行。

據信伊朗是首度嘗試在荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）從微型潛艇上試射巡弋飛彈，而2015年北韓也首次成功從潛艇發射飛彈。因此，美國官員認為，德黑蘭落後得並不多。

世上唯有兩個國家部署「鮭魚」（Yono）級潛艇，那就是北韓與伊朗。這類微型潛艇能藏身淺水域中，伺機發動攻擊。2010年時，北韓就是在淺水域伏擊韓國天安艦，導致46人喪生。

而最令美國憂心的，就是伊朗在既狹窄，又有大批油輪往返的荷莫茲海峽動用微型潛艇，進行飛彈試射。

(中時電子報)