綠能環保向前邁大步 桃機推動車輛電氣化

桃園機場的行李拖車逐步使雨電動車。（圖／桃園機場公司提供）

桃園機場行李拖車充電。（圖／桃園機場公司提供）

桃園國際機場順應全球綠能環保潮流，提升整體服務品質，為機場工作人員打造友善健康的工作環境，機場公司特委託財團法人工業技術研究院協助，於今年5月起啟動空側作業車輛電氣化計畫，第一階段將優先把航廈行李處理場原有的柴油拖車汰換為環保電動車，未來也會將空側機坪作業區其他工作車輛完成電氣化，達到節能減碳目標。

負責機場地勤業務的桃園航勤、長榮航勤為配合車輛電氣化的導入，已開始於兩座航廈的地下行李處理場試用電動行李拖車，機場公司也設置2座專屬充電站，地勤公司將依測試結果，根據電動車的續航力、拉力、爬坡力、充電能力及駕駛操控等性能表現，進一步評估購買適合桃園機場作業的車種及數量；此外，載運地勤人員往返空側使用的汽柴油客車及勤務車輛也將依使用年限漸進更換為環保電動車。

為擴大推動成效，機場公司自107年6月起，針對新申請之空側作業勤務車輛，必須為環保電動車輛才可核發通行證，機場公司也會於空側工作區域合適地點，規劃增設16處專屬充電站，以滿足作業所需，推動電動車更新計劃不但符合環保綠能潮流，為所有機場工作人員提供一個更友善健康的工作環境，也讓桃園機場達成環境永續經營目標，為地球生態盡一份心力。

除了推動空側作業勤務車輛電氣化外，機場公司也同步從自身做起，今年即將新添購3輛電動小客車，明年再增購5輛，後續公司其他30餘輛現役的汽、柴油小型車輛也會依使用年限，陸續汰換為環保電動車，落實環保綠能。

(中時)