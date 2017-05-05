朱芯儀拍《犀利人妻》很孤立 遭「劇本砸頭」躲起來哭

朱芯儀憑著《犀利人妻》拿下金鐘最佳女配角獎。(本報系資料照)

小禎日前看偶像劇《犀利人妻》悲傷想起7年前婚變往事，然而在戲中飾演「小三」走紅的朱芯儀，日前受訪時卻坦言看到重播，瞄了一眼就關掉，坦言因為角色負面加上與其他演員年紀較大，話題不同，所以拍戲時很孤立。

朱芯儀當年拍《犀利人妻》，曾傳出遭演員排擠，據《聯合報》報導，朱芯儀坦言在拍戲時很孤立，「一個人在團體裡人家罵不回口，久而久之就變得沈默，也不想多做解釋。」更不想因為解釋而傷害另一個當事人，被說在炒新聞。

另外，朱芯儀也坦言其實當時因為演不好，曾遭導演拿劇本砸頭、拿鞋子丟，那時她每天回家就躲到浴室哭，怕被家人發現。不過朱芯儀現在想想，也感謝導演用這種方式磨她，讓她遇強則強，「雖然後來再也沒碰過面。」

(中時電子報)